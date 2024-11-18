У Міненерго звернулися до українців на тлі обстрілів критичної інфраструктури

Не потрібно допомагати ворогові.

Міненерго України звернулося до громадян на тлі масованих обстрілів енергетики. Людей закликали не публікувати інформацію, яку може використати ворог.

Про це йдеться у зверненні Міністерства енергетики України.

Деталі

Через активізацію масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України Міністерство енергетики закликало всіх:

• Не публікувати фото, відео чи будь-які дані щодо наслідків ударів.

• Не розголошувати інформацію про об’єкти атак, пошкодження, влучання чи відновлення.

• Не обговорювати можливі удари, енергетичні карти або стан об’єктів.

Там наголошують, що це стосується всіх: органів влади, підприємств, представників медіа, телеграм-каналів, соцмереж та кожного громадянина.

"Розголошення такої інформації наражає країну на серйозну небезпеку. Ворог використовує ці дані для координації нових атак", – пояснили у відомстві.

Міністерство надає мінімально необхідну інформацію з міркувань безпеки. Енергетики роблять усе можливе, щоб тримати систему стабільною і повертати світло українцям.

"Об’єднаймо зусилля! Не дозволимо ворогу досягти мети – залишити нас без світла", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, російській стороні знадобиться щонайменше дві доби для підготовки до чергової атаки по Україні. З високою імовірністю, атака 17 листопада – це лише початок.

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