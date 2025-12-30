У Міненерго назвали справжню мету ударів РФ по енергетиці - це не блекаут

Свічка. / © Getty Images

Головна мета російських ударів по об’єктах енергетики України - не занурити країну в блекаут. Окупанти прагнуть чинити психологічний тиск на населення.

Таку думку висловив тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв’ю Forbes.

Політик припустив, що росіяни не хочуть повністю знеструмити Україну. Обстріли енергетики для армії РФ — це радше інструмент тиску на українців. Росіяни намагаються посіяти паніку серед населення.

«Одна справа, коли немає електрики, зовсім інша — коли взимку немає опалення. Мета цієї кампанії — спробувати посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство», — розповів представник міністерства.

З його слів, йдеться саме про психологічний тиск на українців. Саме тому ключовою ціллю ударів росіян зараз є не лише електропостачання, але й системи теплопостачання у містах. Країна-агресорка обстрілює інфраструктуру так, щоб порушити цілісність енергосистеми. Таким чином погіршується постачання електроенергії на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя.

Водночас, наголосив представник Міненерго, якщо Росія припинить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, то Україні для відновлення стабільної роботи енергосистеми без відключень знадобиться близько двох місяців.

Як повідомлялося, українські АЕС через удари РФ знизили генерацію. Енергетики працюють, щоб відновити мережі. Росіяни завдають ударів по критичній інфраструктурі, яка забезпечує живлення та видавання потужностей АЕС.

Зауважимо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тімченко повідомляв, що в Україні ця зима буде одна з найважчих. Через атаки на електростанції люди залишаються без електроенергії до 15–20 годин. Окупанти масовано атакують станції ДТЕК.