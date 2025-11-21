У Міненерго пояснили, чому світла більше в одних регіонах і менше в інших

Відключення світла / © iStock

Реклама

Енергетики роз’яснили причини нерівномірного розподілу електроенергії по регіонах України. Вони спростували поширену думку про можливість рівномірного спрямування «світла» в будь-яку частину країни. Ключова проблема полягає у пошкодженні мереж передачі, а не лише у відсутності генерації.

Про це пояснили у Міністерстві енергетики в Україні.

«Внаслідок цілеспрямованих ударів та масового пошкодження об’єктів генерації на сході країни та пошкодження об’єктів системи передачі на ключових підстанціях НЕК „Укренерго“, доступної пропускної спроможності електричних мереж недостатньо для передачі значної кількості електричної енергії з відносно «профіцитних» до «дефіцитних» регіонів країни», — зазначають у міністерстві

Реклама

Енергетики пояснюють, що між регіонами існують високовольтні «мости» — лінії електропередач та автотрансформатори. Саме по них росіяни цілеспрямовано завдають ударів.

«Тому, навіть коли електроенергія виробляється, через зруйновані мережі її часто фізично неможливо доставити до споживачів. На заході АЕС можуть виробляти достатньо потужності. Але магістраль, яка здатна передати електроенергію, скажімо, до Києва, пошкоджена. Як наслідок, її фізично неможливо транспортувати в східні регіони. Вона залишається „замкненою“ в регіоні генерації (тому там світла більше)», — пояснили у Міненерго.

За інформацією міністерства, через ці «вузькі місця» також унеможливлюється повноцінне транспортування імпортованої електроенергії, основні потужності якої зосереджені на західному кордоні. Міненерго наголошує, що пошкодження відбуваються щодня, не лише під час масованих атак. Це можуть бути локальні обстріли у прифронтових зонах або аварійні ситуації, оскільки енергосистема працює на межі своїх можливостей.

Як додаються у міністерстві, саме тому, доки триває відновлення об’єктів генерації та системи передачі, компанія вимушено застосовує різні черги графіків погодинних відключень. Ці заходи необхідні для того, щоб уникнути системної аварії в енергомережі.

Реклама

«Різниця у графіках — це результат накладання багатьох факторів: від можливості генерувати електроенергію до її транспортування. Важливо усвідомлювати, що енергетики працюють на межі своїх можливостей, утримуючи баланс системи, яка працює в умовах безпрецедентних руйнувань», — підсумували у Міненерго.

Нагадаємо, завтра, 22 листопада, в усіх регіонах України протягом цілої доби застосовуватимуться графіки з обмеження споживання електроенергії. Це пов’язано з наслідками масованих ракетно-дронових атак Росії на ключові енергетичні об’єкти.

Також повідомлялося, що в Україні очікується скорочення відключень світла вже найближчими днями.