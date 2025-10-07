ТСН у соціальних мережах

У Міненерго повідомили, чи вистачить Україні газу на зиму

Київ планує купувати додатковий газ.

Газ.

Газ / © УНІАН

Україна веде перемовини про збільшення обсягу імпорту газу на орієнтовно 30% - це близько 1,38 млрд кубометрів.

Як повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, повідомляє “УНІАН”.

З її слів, це питання обговорювалося під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" 7 жовтня. З її слів, тривають перемовини про фінансування імпорту "блакитного палива" як за рахунок кредитних, так і грантових коштів. 

"Ми плануємо, якщо нам вдасться, збільшити можливості імпорту газу до 30%",- зауважила міністерка.

Чиновниця не назвала обсяг додаткового газу, необхідного для проходження опалювального сезону, зазначивши, що це залежить від інтенсивності російських атак.

За інформацією аналітичної компанії ExPro, Україна вже накопичила у сховищах більші запаси "блакитного палива", ніж торік. Станом на 14 вересня запаси газу складали 12,055 мільярда кубометрів, що на 5 мільйонів кубометрів більше, ніж на аналогічну дату 2024 року.

Як повідомлялося, з початком осені Росія посилила масовані атаки на енергетичні об’єкти України, щоб створити масштабні блекаути взимку. Зокрема, під час нічної атаки 5 жовтня Росія цілеспрямовано уразила об’єкти газової інфраструктури.

