У Мінфіні "не розуміють", чому військові на фронті купують речі за власні гроші

Марченко запевнив, що на військових складах має бути достатньо спорядження та зброї.

У Міністерстві фінансів "не розуміють", чому військові на фронті змушені забезпечувати себе за власний рахунок. Там заявили, що держава щодня виділяє на сектор оборони 5 млрд грн.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Forbes.

"Хто ще виділяє? Кажуть, місцеві бюджети і органи місцевого самоврядування. Ми порахували їхню можливість на рік – вона варіюється від 15 до 20 млрд. Тобто якщо всі органи місцевого самоврядування, всі мери скинуться, вони на чотири дні війни нам дадуть можливість продовжити. При всій повазі до волонтерів, жодні інші неурядові організації й близько не стоять з можливостями держави щодо забезпечення Збройних Сил", - розповів він.

Марченко запевнив, що на військових складах має бути достатньо спорядження та зброї. Чому цього немає - потрібно запитати конкретних осіб.

"Мені важко коментувати речі, які я сам не розумію. Я сам не розумію, чому ми досі забезпечуємо в складчину військовослужбовців", - пояснив міністр.

Нагадаємо, в Херсонській ОВА розповіли про втечу за кордон десяти волонтерів.

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