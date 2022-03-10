У Мінінфраструктури показали альтернативні маршрути для пасажирських автоперевезень

У Мінінфраструктури показали альтернативні маршрути для пасажирських автоперевезень

У зв’язку з великим заторами на основних магістралях країни Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни.

На своїй сторінці у Facebook відомство оприлюднило детальні карти маршрутів за напрямками Київ-Тернопіль, Дніпро-Тернопіль, Київ-Рівне, Полтава-Тернопіль та Миколаїв-Тернопіль.

У Міністерстві зазначили, що наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення.

“Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку)”, - пояснили в МІУ.

За інформацією Мінінфраструктури, на вказаних маршрутах висока якість дорожнього покриття, менше блок-постів та менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт.