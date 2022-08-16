У Мінінфраструктури знайшли спосіб зменшити черги на кордоні з Польщею: всі деталі (фото)

Автобусна ділянка на популярному пункті пропуску на кордоні з Польщею відкривають сьогодні, 16 серпня. Це розвантажить пункт пропуску, а відтак зменшить черги.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Він також анонсував, що до кінця місяця міністерство працюватиме над зменшенням черг на кордоні з Румунією. За його словами, крок за кроком країна мусить перемогти і залишити черги у минулому.

"Сьогодні важливий день для нашої команди – у прикордонному пункті пропуску "Краківець-Корчова" нарешті буде відкрита автобусна ділянка. .. Попри війну та брак ресурсів нам вдалось завершити ці роботи. Всього через кілька годин весь пасажирський транспорт поїде окремою смугою. Зараз це один із шляхів зменшення десяти- двадцяти- кілометрових черг на кордонах", - повідомив він.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною змінили графік роботи на пунктах пропуску.

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