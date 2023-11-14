У Міністерстві юстиції розповіли, чим займаються російські військовополонені в Україні

Без діла окупантам, яким пощастило не загинути, сидіти не доводиться.

Російські військовополонені в Україні працюють. Переважно вони займаються обробкою дерева

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Працюють на нашу економіку і забезпечують себе

Військовополонений, який має достатньо здоров'я, щоб працювати, рухається, пересувається, може працювати – вони всі працюють. Здебільшого йдеться про деревообробку. Полонені займаються плетінням меблів із лози та клеєнням пакетів.

"Це проста фізична праця, нескладна, її може робити кожен військовополонений. Вони так само працюють на економіку і поповнюють спецфонд того ж самого табору для військовополонених, економлячи бюджетні кошти", - пояснили у відомстві.

Як зазначалося раніше, російські пропагандисти лякають окупантів тортурами та знущаннями в українському полоні. Про вплив подібних "лякалок" на солдатів ворожої армії розповів полонений Денис Чернецов з "Амурського" батальйону, який брав участь у штурмі позицій ЗСУ під Авдіївкою. Так, 5 його товаришів вирішили не здаватися, а підірвати себе гранатою.

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