У Мінкульті хочуть обміняти вкраденого в Херсоні єнота на пам'ятники Пушкіну

У Міністерстві культури не проти обміняти викрадене з музеїв Херсонщини майно на єноти та пам'ятники російським письменникам.

Російські окупанти під час окупації Херсона та регіону повивозили до Криму музейне майно та історичні цінності, а також тварин з контактних зоопарків. В Мінкульті не проти, аби обміняти вкрадене на пам'ятники Пушкіну та іншим російським письменникам.

Про це "Українській правді. Життя" розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Так російські окупанти "евакуювали" експонати херсонських краєзнавчого та художнього, а також Каховського історичного музеїв до Криму під час відведення військ з правобережжя. Не обійшлося тут без допомоги працівників музеїв, які стали колаборантами.

"Для мене очевидна колаборація директорки краєзнавчого музею в тому самому Херсоні. Вона не тільки відкрито виступила на підтримку окупації, але і керувала, власне, крадіжкою. Це класична колаборація. Ті люди, які ховалися чи не приходили на роботу, це навпаки позиція супротиву. Багато в яких закладах культури це відбувалося і переважною мірою в Херсоні. Хоча там і були прикрі випадки колаборації, але для мене очевидно, що переважна більшість представників закладів культури або супротивлялися, або не сприяли окупації. Про це також треба говорити, тому що це мужніст", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що директорка Херсонського художнього музею спілкувалася з ним і назвала йому імена всіх колаборантів.

"Я з нею провів багато часу в Херсоні. Так, там списки є, зокрема і колишня зберігачка цього музею, яка була звільнена, але потім приїхала звідкілясь з Росії і намагалася керувати процесом", - розповідає міністр.

Міністр додав, що не проти обміняти вкрадені цінності та зокрема єнота, на пам'ятники.

"Не тільки єнота, а і картини поверніть разом з єнотом. Ми можемо, до речі, оці всі пам’ятники Пушкіну, які зараз масово переміщають в інші місця, запропонувати обміняти на те, що було вкрадено, включно з єнотом", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо, що в Херсонському краєнавчому музеї після перебування окупантів у місті залишилися фактично голі стіни. Вітрини розбиті, експонати всі вивезли до Криму.

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