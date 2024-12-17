У Мінкульті пояснили, чому держава виділила гроші тим, кому виповнилося 18

Міністерство культури пояснило, чому "єКнига" доступна лише для молоді

У мобільному застосунку "Дія" з’явилася нова програма "єКнига", яка надає 908 гривень українцям, що досягли 18-річного віку, для покупки книг.

Про це розповіла у етері телемарафону перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

Міністерство культури пояснило, чому ця програма доступна лише для молоді, яка нещодавно стала повнолітньою.

Програма "єКнига" надається тільки тим українцям, котрі святкують своє 18-річчя у 2024 році. Про це повідомила Галина Григоренко, перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України, під час телемарафону.

Чому програма доступна тільки для 18-річних

Григоренко пояснила, що вибір саме цієї вікової категорії не є випадковим. У 18 років молодь офіційно стає повнолітньою і може відповідати за свої вчинки. Проте часто на цьому етапі життя вона ще залежить від батьків у фінансових питаннях. Однак саме в цьому віці молодь здатна самостійно визначати свої пріоритети та вподобання, зокрема у виборі книг для розвитку.

Вона також наголосила, що програма "єКнига" була створена для двох категорій громадян, однак через воєнний стан наразі доступна лише для однієї. Після завершення війни планується розширення програми, і допомогу отримуватимуть також батьки новонароджених.

Як витратити гроші

У межах програми "єКнига" молоді люди можуть використовувати отриману допомогу для придбання книг, надрукованих українською мовою, а також електронних і аудіоформатів. Кошти можна витратити протягом трьох місяців після зарахування на рахунок, інакше вони будуть повернуті в Український інститут книги.

Нагадаємо, з 16 грудня стартувала послуга "єКнига", вона 18-річним громадянам 908 грн для придбання книжок через застосунок "Дія",

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