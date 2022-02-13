У Мінкульті пояснили, як реагувати на заяви та повідомлення в іноземних ЗМІ щодо можливого нападу РФ

У Мінкульті пояснили, як реагувати на заяви та повідомлення в іноземних ЗМІ щодо можливого нападу РФ

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що іноземні диппредставництва діють за протоколом. Разом із тим є багато заяв іноземних лідерів про те, що їхні дипломати не збираються нікуди їхати з України.

Напередодні в американських ЗМІ з’явилася інформація про можливий напад Росії на Україну. Навіть названа дата - 15 лютого.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав не піддаватися паніці та довіряти тільки офіційним джерелам.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту ТСН.ua.

Також читайте Не бачать ознак вторгнення до України: у Макрона розповіли деталі його розмови з Путіним

“Одразу після цієї заяви (про можливий напад Росії на Україну 15 лютого - ред.) були відповідні заяви Міністерства оборони, Збройних сил України, МЗС, голови Верховної Ради, президента, орієнтуватися на заяви наших очільників. Ми живемо в Україні, є певні дані розвідки. Але так само варто читати рядки уважно, тому що навіть коли США роблять такі заяви, вони кажуть: остаточної інформації з приводу прийнятого рішення немає. У цій ситуації важливо орієнтуватися на внутрішній план, з одного боку. А з іншого - на те, що говорять наші офіційні очільники,тому що довіра до збройних сил велика”, - сказав він.

Ткаченко також пояснив ситуацію навколо диппредставництв у Києві, які проводять евакуацію своїх працівників.

“Іноземні диппредставництва діють за протоколом. По-перше, вони кажуть не всім, а тим, кого вважають за потрібне евакуювати. По-друге, є заяви очільників дипмісії багатьох країн ЄС, Великої Британії про те, що вони і не збираються нікуди їхати”, - додав він.

Кулеба дав відповіді на питання про загрозу вторгнення Росії та методи стримування | Новини України

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало своїх громадян утриматись від поїздок до України через те, що за даними США, Росія у вівторок, 15 лютого, планує вторгнення до України.

Читайте також: