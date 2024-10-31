У Мінкульті прокоментували рекомендації Єврокомісії щодо телемарафону

Україна врахує зауваження з боку Європейської комісії.
Голова Міністерства культури України Микола Точицький заявив, що Телемарафон матиме підтримку держави до кінця воєнного стану.
Таким чином він прокоментував оцінку Єврокомісії щодо українських реформ у медіасфері, йдеться у повідомленні на сайті Мінкульту.
Точицький заявив, що в Україні ознайомились та врахували зауваження Європейської комісії щодо телемарафону.
"Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, акцентуючись на стійкому розвитку медіаінфраструктури. Наша мета — створити простір для правди та свободи слова, і ця робота триває щодня", — підкреслив міністр.
Крім того, Точицький розповів про роботу державних органів для відновлення повноцінної роботи медіа.
"Ми вже крокуємо шляхом змін: забезпечуємо громадянам доступ до відкритої інформації та активно залучаємо міжнародну допомогу для відновлення українських медіа", — заявив Точицький.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія оцінила ефективність роботи Верховної Ради.
Крім того, ми раніше інформували, що Єврокомісія готує звіт щодо прогресу країн-кандидатів на вступ до ЄС.
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