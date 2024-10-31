У Мінкульті прокоментували рекомендації Єврокомісії щодо телемарафону

Голова Міністерства культури України Микола Точицький заявив, що Телемарафон матиме підтримку держави до кінця воєнного стану.

Таким чином він прокоментував оцінку Єврокомісії щодо українських реформ у медіасфері, йдеться у повідомленні на сайті Мінкульту.

Точицький заявив, що в Україні ознайомились та врахували зауваження Європейської комісії щодо телемарафону.

"Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, акцентуючись на стійкому розвитку медіаінфраструктури. Наша мета — створити простір для правди та свободи слова, і ця робота триває щодня", — підкреслив міністр.

Крім того, Точицький розповів про роботу державних органів для відновлення повноцінної роботи медіа.

"Ми вже крокуємо шляхом змін: забезпечуємо громадянам доступ до відкритої інформації та активно залучаємо міжнародну допомогу для відновлення українських медіа", — заявив Точицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія оцінила ефективність роботи Верховної Ради.

Крім того, ми раніше інформували, що Єврокомісія готує звіт щодо прогресу країн-кандидатів на вступ до ЄС.

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