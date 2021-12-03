У Міноборони анонсували будівництво нових військово-морських баз у Бердянську та Очакові

У Міноборони анонсували будівництво нових військово-морських баз у Бердянську та Очакові

Україна переходить до практичної стадії будівництва двох військово-морських баз.

Україна розпочинає практичну стадію будівництва двох військово-морських баз у Очакові Миколаївської області та Бердянську Запорізької області.

Про це заявив голова Міноборони Олексій Резніков у Верховній Раді у п'ятницю, 3 грудня.

"Ми переходимо до практичної стадії будівництва двох військово-морських баз у Бердянську та Очакові та інших контактів у рамках домовленостей зі Сполученим Королівством", - сказав він під час години запитань до уряду.

Крім того, він додав, що в Міноборони планують створити аналог Агентства НАТО з питань підтримки та закупівель (NSPA).

"Структурно воно міститиме частину, яка здійснюватиме закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення. А також частину, яка відповідатиме за забезпечення: харчування, паливо, речове забезпечення та інше", - уточнив голова Міноборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде відновлено науковий флот держави.