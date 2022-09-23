У Міноборони благають не повідомляти передчасно про звільнення українських населених пунктів

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що такі дії відтерміновують перемогу України.

Про це вона написалат у своєму Телеграмі.

"Вкотре просимо тримати себе в руках! Люди, які не можуть опанувати себе і поспіхом оголошують "Яблунівка наша" до того, як це буде оголошено офіційними джерелами, відтягують час нашої перемоги", - наголосила Маляр.

Заступниця міністра розповіла, що нещодавно "відтягнули час перемоги" через поспішне повідомлення про звільнення Білогорівки. Після цього повідомлення "ворог вгатив по ній з усією рашистською ненавистю".

"Нагадую, що наш ворог активно використовує пропагандистський ефект. Їм важливо влучити саме у ті об‘єкти, які ми публічно висвітлили і хизувались. Саме тому, важливо дочекатись поки у звільненому населеному пункті ЗСУ закріпляться та проведуть стабілізаційні заходи, а вже потім повідомляти "Яблунівка наша", - наголосила Маляр.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли про приблизні втрати України у війні проти російських окупантів. Так, Збройні сили України втратили понад 9 тисяч героїв.

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