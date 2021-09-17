У Міноборони боргують українським військовим майже 1,5 млрд гривень: кому затримують виплати

У Міноборони боргують українським військовим майже 1,5 млрд гривень: кому затримують виплати

Заборгованість включає “бойові виплати” військовим, які несуть службу в зоні проведення Операції Об'єднаних сил в Донбасі.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про численні скарги від військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей на те, що держава затримує їм грошові виплати.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Офісу омбудсмена.

“На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України з обов’язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень”, - наголосила Денісова.

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Окрім виплат виплат грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги, у Міноборони припинили здійснювати “бойові виплати” військовим, які виконують службові завдання в зоні Операції Об'єднаних сил в Донбасі.

Омбудсмен направила запит на ім'я першого віцепрем'єр-міністра України Олексія Любченка, який є головою Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати. Вона попросила його розглянути ситуацію з великою заборгованістю держави перед військовослужбовцями і знайти рішення означеної проблеми.

Нагадаємо, раніше посадовець Міністерства оборони разом із спільником мали намір отримати від товариства $1 млн за "вирішення питання" з перемогою у конкурсі на будівництво житла для військовослужбовців.

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