У Міноборони Франції назвали три критерії для відправки винищувачів в Україну

Очільник Міноборони Франції під час пресконференції з міністром оборони України Олексієм Резніковим заявив, що є три критерії для передачі озброєння ЗСУ.

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Держава вирішує, чи надавати Україні озброєння, за трьома чинниками:

Чи впливатиме поставка "критично негативно" на стратегічні захисні можливості Франції;

Чи будуть літаки корисними на полі бою;

Чи є можливість технічного обслуговування зброї.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон припустив, що його держава може передати Україні західні винищувачі. Утім, це може статися за умови "недопущення ескалації" та "якщо це не послабить французьку армію".

Також ТСН.uа повідомляв, що Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 за умови, що таке рішення підтримає НАТО. Ці літаки можуть допомогти ЗСУ відбивати ймовірний наступ Росії.

F-16 для України: Джо Байден сказав НІ постачанням сучасних літаків для ЗСУ

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