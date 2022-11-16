У Міноборони нагадали, що Україна просила НАТО закрити небо

У Міноборони заявили, що удар по території інших країн був тільки питанням часу

Голова Міністерства оборони Олексій Резніков заявив, що Україна неодноразово зверталась до НАТО з закликом закрити небо над Україною, тому що російські ракети можуть впасти на території інших держав.

Про це Резніков написав у себе в Twitter.

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"Польща. Це не самоздійснююче пророцтво. Це реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів", - написав чиновник.

Рєзніков додав російські некеровані ракети небезпечні не лише для України, але й несуть загрозу і країнам-сусідам, членам Європейського союзу та НАТО.

"Рукавички зняті. Час перемагати", - заявив Резніков.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада російська ракета впала у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. Внаслідок ракетного удару загинули двоє людей.

У Польщі заявили, що наразі проводять консультації щодо ст. 4 НАТО та підвищують бойову готовність своїх військ. В свою чергу, радник ОП Олексій Арестович заявив, що жодної реакції НАТО на обстріл польської території не буде.

Президент Польщі Анджей Дуда провів переговори зі своїми українським і американським колегами Володимиром Зеленським і Джо Байденом, а також генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Анджеєм Дудою заявив, що Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії - терориста.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що Росія намагається просунути фейк про причетність України до вибухів у Польщі. Цю інформацію пізніше підтвердили у Польщі, та заявили, що ракета, яка впала на території країни, була російського виробництва.

У свою чергу в Держдепі США заявили, що відмовились дати прогноз щодо можливого розвитку ситуації, там зазначили, що візьмуть паузу, для вивчення інциденту.

Новини ТСН 19:30 за 15 листопада 2022 року | Новини України (повна версія жестовою мовою)