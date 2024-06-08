У Міноборони назвали кількість жінок, які служать в ЗСУ: цифра вражає

У Збройних силах України на даний час перебуває понад 67 000 жінок.

Попри те, що в Україні мобілізація для жінок добровільна, їхня кількість у війську постійно збільшується.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова під час Small Talk.

За її словами, в Збройних силах України на даний час перебуває понад 67 000 жінок, з яких 19 000 — це цивільні працівники ЗСУ, а всі інші — це військовослужбовиці.

Наталія Калмикова зазначила, що війна дала Україні величезний поштовх до збільшення чисельності жінок в Збройних силах. Причому цей процес розпочався дуже інтенсивно ще в 2014 році, а вже через чотири роки законодавство було змінене і жінки отримали право обіймати будь-які посади в ЗСУ.

“На жаль, в нас досі спостерігається проблема з просуванням жінок по службі і ми зараз шукаємо шляхів регулювати це для того, щоб жінки, які хочуть будувати кар’єру в Збройних силах, мали цю можливість”, — зауважила заступниця міністра.

Нагадаємо, у ЗСУ є багато професій для жінок, проте мобілізують їх тільки за особистим бажанням. Жінки-медики завжди були військовозобов'язаними.

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