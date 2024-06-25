У Міноборони не змогли відповісти, хто розробник застосунку "Резерв+": відео

Нардеп вважає, що Міноборони потрібна кадрова чистка.
У Міністерстві оборони України не змогли дати відповідь на запитання, хто є розробником застосунку "Резерв+" та хто має до нього доступ.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренку у Telegram та оприлюднив відповідне відео.
Нардеп закликає зробити можливість для бригад окремо займатись рекрутингом. "Вони цим і так займаються. Так чому це не узаконене?" – запитує він.
Олексій Гончаренко вважає, що Міноборони потрібна кадрова чистка.
"Ще раз повторю: нам потрібна кадрова чистка в Міністерстві і негайно", – написав нардеп.
Нагадаємо, адвокат назвав особливість застосунку "Резерв+".
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