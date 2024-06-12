У Міноборони обіцяють піти назустріч мобілізованим: що пропонують

У всіх військових підрозділах зацікавлені в прискореній підготовці великої кількості операторів БПЛА.

У Міноборони рекомендують пройти навчання на оператора безпілотних літальних апаратів в рамках проєкту "ТехноРекрутинг" та обіцяють у разі отримання повістки допомогти влаштуватися на службу за контрактом через рекрутинговий центр.

Таку пропозицію озвучив представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець у розмові з виданням “Телеграф”.

За його словами, чим швидше людина пройде онлайн-навчання, складе іспити, візьме зобов'язання служити після курсу й отримає рекомендацію від військової частини — тим краще.

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Представник Міноборони наголосив, що компанія Victory Drones, яка реалізує програму навчання, має контракти з конкретними підрозділами, де задіяні морпіхи, Сили спецоперацій, Генштаб — всі зацікавлені в прискореній підготовці великої кількості операторів БПЛА.

"Навіть якщо ти отримав повістку, ти можеш звернутися до рекрутингового центру, тобі допоможуть підібрати частину. Далі вже підеш до територіального центру комплектування з документами про мобілізацію, але з рекомендаційним листом і оформлюєшся на контракт до тієї військової частини, яка тебе чекає", — пояснив Бежевець.

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді перейшли до концепції, яка називається "війна роботів" – піхоту на полі бою намагаються максимально замінити безпілотними засобами. Тільки у такий спосіб можна перемогти більші за чисельністю російські окупаційні війська.

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