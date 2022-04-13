У Міноборони оприлюднили фото і список російських окупантів, які чинили звірства в Україні

У Міноборони оприлюднили фото і список російських окупантів, які чинили звірства в Україні

Українська розвідка знайшла фото загарбників та всю інформацію про них.

Головне управління розвідки Міноборони України здобуло черговий список російських окупантів, які скоїли звірства в Україні.

Про це йдеться в Телеграмі ГУР МО України.

Окупанти несли службу в загоні мобільного спеціального призначення управління Росгвардії по Нижньогородській області, м. Нижній Новгород.

Українська розвідка знайшла фото загарбників та всю інформацію про них: дата та місце народження, освіта, військове звання та багато іншого.

Ознайомитись зі списком російських окупантів можна за цим посиланням.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!" — написали в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало списки російських окупантів, які причетні до геноциду в Київській області.

Крім того, українська розвідка опублікувала поіменний список російських окупантів, які причетні до масових вбивств саме у Бучі Київської області. Раніше до Служби безпеки України дійшли секретні карти та списки російських окупантів, підрозділи яких було знищено на Донеччині.

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