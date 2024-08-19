У Міноборони озвучили кількість заброньованих від призову українців

В Україні на сьогодні близько 930 000 військово-зобовʼязаних українців заброньовані від мобілізації. За тиждень ця кількість перетне межу в 1 млн.

Про це розповів заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, передає Forbes Ukraine.

Він зазначає, що економіка має бути переведена на рейки війни, однак наразі в Україні "одиниці підприємств працюють в три зміни".

"Нормальна побудова захисту держави: коли одні воюють, а інші працюють на оборону", - наголосив Гаврилюк.

Крім того, він додав, що підтримка від міжнародних партнерів не збільшується і збільшуватися не буде.

"Росія не зменшує присутність на окупованих територіях України. На початок року угруповання РФ нараховувало 440 000 осіб на окупованих територіях, зараз – близько 600 000, а до кінця року очікується зростання до 800 000 осіб", - додав в повідомленні.

Також ми повідомляли, що на валютному ринку України триває невизначеність. Від початку серпня курс долара постійно коливається то вгору, то вниз, ці коливання частішають.

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