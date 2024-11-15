У Міноборони повідомили, чи буде автоматичне позбавлення водійських прав за неявку до ТЦК

У відомстві зауважили, що за рішенням суду можливе тимчасове обмеження права ухилянтів на керування авто.

У Міноборони України спростували інформацію про те, що за неявку за повісткою до ТЦК та СП громадян автоматично позбавлятимуть водійських прав.

Про це йдеться у заяві відомства в Мережі.

"Інформація, поширена в деяких ЗМІ про автоматичне позбавлення водійських прав за неявку за повісткою, не відповідає дійсності. На практиці, позбавити посвідчення водія через таку неявку не можуть", – повідомили в Міноборони.

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Водночас там зауважили, що законом передбачене тимчасове обмеження права керування авто щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, І це можливо лише за рішенням суду.

Так, якщо громадянин ігнорує вимоги щодо виконання військового обов’язку, то задля обмеження прав ТЦК має звернутися з позовною заявою до суду. Процедура подавання позову повинна містити детальний опис вимог, які мають бути виконані, та документальне підтвердження ухилення громадянином від обов’язків.

Після розгляду позовної заяви суд ухвалює рішення про тимчасове обмеження права керування транспортом. Це відбувається винятково за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обов’язку.

"Таким чином, рішення про тимчасове обмеження водійських прав приймається тільки після розгляду справи у суді та за підтвердження порушення вимог щодо виконання військового обов’язку", – резюмували в Міноборони.

Нагадаємо, юристи пояснювали, скільки разів ТЦК можуть штрафувати ухилянтів і за яких умов не пустять за кермо авто.

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