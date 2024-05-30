У Міноборони повідомили, чи вирішили проблему з громадянами, які опинилися в розшуку через "Резерв+"

Військовозобов'язані громадяни уточнюють свої дані, тож тих, хто опинився "у розшуку" в застосунку "Резерв+", меншає.

Про це сказав під час телемарафону 30 травня речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Вже значно менше, тому що люди уточнюють свої дані. Якщо з'являються статус "у розшуку", то з'ясовують чому", – пояснив речник.

Згідно з правилами військового обліку, якщо людина, до прикладу, змінила місце проживання, її можуть занести у графу "у розшуку". Проте, якщо вона уточнила свої дані, то відповідно такий статус "зникає".

"Все-таки є правила військового обліку і ці правила могли бути порушеними людиною, якщо вона приписне колись давно отримала або якщо змінила, наприклад, місце проживання – також вона може вважатися в розшуку. Але якщо людина уточнює свої дані, то відповідно вона виконує норму закону і це повідомлення зникає", – пояснив Лазуткін.

Нагадаємо, близько 710 тисяч українців зняли з безпідставного розшуку в застосунку "Резерв+", повідомила напередодні заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Вона пояснила, після оновлення військово-облікових даних у частини користувачів почав відображатися статус "у розшуку". Також вона пояснила, чому так сталося.

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