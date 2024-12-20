У Міноборони повідомили, коли запрацюють скерування на ВЛК через "Резерв+"

Для отримання скерування на ВЛК військовозобов’язаним більше не доведеться відвідувати ТЦК.

Механізм отримання електронного скерування на проходження ВЛК через застосунок "Резерв+" буде напрацьований до кінця лютого 2025 року.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві зазначили, що військовозобов’язані зможуть отримати електронне скерування на проходження ВЛК через "Резерв+" без необхідності відвідувати ТЦК.

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"Відповідний механізм має бути напрацьований до кінця лютого 2025 року", – вказано в заяві.

Планується, що рішення ВЛК надходитимуть не в паперовому вигляді до ТЦК, а в електронній формі до інформаційно-комунікаційних систем Міноборони, зокрема реєстру "Оберіг".

"У результаті медичний огляд можна буде пройти у будь-якому зручному, визначеному в переліку, медичному закладі, а висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб", – розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, в кінці листопада в Міноборони анонсували реформу ВЛК, яка відбуватиметься у три етапи. Зокрема, в межах реформи для проходження комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК.

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