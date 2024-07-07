У Міноборони повідомили, скільки українців оновили свої дані через Резерв+

Згідно з новим законом про мобілізацію, під час воєнного стану українці мають перепроходити ВЛК раз на рік.

В Україні добігає кінця термін, коли українцям потрібно оновити свої військово-облікові дані у ТЦК, або через застосунок Резерв+.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону заявив, що станом на 6 липня через Резерв+ свої дані оновили вже 2,3 млн громадян України.

"Наразі 2 млн 300 тис. українців оновили свої дані в застосунку Резерв+ в електронному кабінеті. І 1,5 млн з них згенерували собі електронний військово-обліковий документ", - сказав Лазуткін.

В Міноборони заявили, що згідно з новим законом про мобілізацію, під час воєнного стану українці мають перепроходити ВЛК раз на рік.

"ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам'ятати, бо в мирний час – раз на 5 років така норма діє, але наразі ми, на жаль, живимо в умовах війни, яка триває", - сказав Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зміниться для військовозобов'язаних від 17 липня.

Крім того, ми раніше інформували, які особисті дані військовозобов'язаних можуть опинитися у розпорядженні ТЦК.

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