У Міноборони повідомили, скільки військовозобов'язаних жінок і чоловіків оновили дані через "Резерв+"

Спікер Міноборони додав, що з появою QR-коду реєстрація в "Резерв+" набуває легітимності, і його можна буде показувати як повноцінний документ, нарівні з паперовим.

У мобільному застосунку "Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних, серед них 220 тис. жінок.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін під час телемарафону 10 червня.

"Станом на зараз через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. українців. І динаміка позитивна, вона свідчить про те, що українці довіряють застосунку. До речі, серед тих, хто оновив дані, 220 тисяч жінок-військовозобов'язаних", - сказав Лазуткін.

За словами речника, зараз показники реєстрації у застосунку стабільні. Утім в Міноборони очікують, що після 18 червня, коли з'явиться QR-код, показники зростуть, тому що багато хто чекає, коли ця опція з'явиться, і, відповідно, саме тоді оновлять свої дані через "Резерв+".

Речник нагадав, що після 18 червня з'явиться нова опція, що дає змогу внести корективи в дані про реєстрацію військовозобов'язаних.

Нагадаємо, Міноборони має запровадити можливість отримання електронного направлення на ВЛК тим, хто має статус "обмежено придатний".

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