У Міноборони пояснили, чи обов'язково реєструватися у застосунку "Резерв+"

Реєстрація в електронному кабінеті не є обов'язковою.
Електронний кабінет військовозобов’язаного та його додаток "Резерв+" – це точка доступу користувача до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Через застосунок можна оновити або подати дані щодо статусу військовозобов’язаного.
Про це роз'яснили у Міноборони.
Станом на зараз у застосунку "Резерв+" ви маєте доступ до таких даних:
- Прізвище, ім’я, по батькові
- Вид обліку / дата зняття (виключений)
- Категорія обліку
- Дата народження
- Відстрочка / бронювання / дата закінчення
- Постанова ВЛК / дата ВЛК
- Звання
- Код і найменування військово-облікової спеціальності
- Податковий номер (РНОКПП)
- Унікальний номер у реєстрі Оберіг ТЦК та СП, де перебуваєте на обліку.
Водночас реєстрація в електронному кабінеті не є обов'язковою.
"Це лише додаткова зручність, яку пропонує держава, зазначає Міноборони. Також мобільний застосунок "Резерв+" надає можливість сформувати військово-обліковий документ в електронній формі", - йдеться в повідомленні.
Однак вимога щодо оновлення персональних даних не стосуєтьс
Якщо у реєстрі "Оберіг" некоректні дані, ви зможете звернутися до служби підтримки в електронному кабінеті військовозобовʼязаного для актуалізації даних або ж отримати рекомендації, як саме їх оновити через ТЦК.
Додамо, застосунок "Резерв+" вже запрацював в усьому світі. Тож всі військовозобов'язані українські чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, також можуть оновити дані.
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