У Міноборони пояснили, чи обов'язково реєструватися у застосунку "Резерв+"

Реєстрація в електронному кабінеті не є обов'язковою.

Електронний кабінет військовозобов’язаного та його додаток "Резерв+" – це точка доступу користувача до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Через застосунок можна оновити або подати дані щодо статусу військовозобов’язаного.

Про це роз'яснили у Міноборони.

Станом на зараз у застосунку "Резерв+" ви маєте доступ до таких даних:

Прізвище, ім’я, по батькові

Вид обліку / дата зняття (виключений)

Категорія обліку

Дата народження

Відстрочка / бронювання / дата закінчення

Постанова ВЛК / дата ВЛК

Звання

Код і найменування військово-облікової спеціальності

Податковий номер (РНОКПП)

Унікальний номер у реєстрі Оберіг ТЦК та СП, де перебуваєте на обліку.

Водночас реєстрація в електронному кабінеті не є обов'язковою.

"Це лише додаткова зручність, яку пропонує держава, зазначає Міноборони. Також мобільний застосунок "Резерв+" надає можливість сформувати військово-обліковий документ в електронній формі", - йдеться в повідомленні.

Однак вимога щодо оновлення персональних даних не стосуєтьс

Якщо у реєстрі "Оберіг" некоректні дані, ви зможете звернутися до служби підтримки в електронному кабінеті військовозобовʼязаного для актуалізації даних або ж отримати рекомендації, як саме їх оновити через ТЦК.

Додамо, застосунок "Резерв+" вже запрацював в усьому світі. Тож всі військовозобов'язані українські чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, також можуть оновити дані.

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