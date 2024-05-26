Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Міноборони пояснили, чи обов'язково реєструватися у застосунку "Резерв+"

У Міноборони пояснили, чи обов'язково реєструватися у застосунку "Резерв+"

Застосунок "Резерв+" / Фото: ТСН.ua

Реєстрація в електронному кабінеті не є обов'язковою.

Електронний кабінет військовозобов’язаного та його додаток "Резерв+" – це точка доступу користувача до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Через застосунок можна оновити або подати дані щодо статусу військовозобов’язаного.

Про це роз'яснили у Міноборони.

Станом на зараз у застосунку "Резерв+" ви маєте доступ до таких даних:

  • Прізвище, ім’я, по батькові
  • Вид обліку / дата зняття (виключений)
  • Категорія обліку
  • Дата народження
  • Відстрочка / бронювання / дата закінчення
  • Постанова ВЛК / дата ВЛК
  • Звання
  • Код і найменування військово-облікової спеціальності
  • Податковий номер (РНОКПП)
  • Унікальний номер у реєстрі Оберіг ТЦК та СП, де перебуваєте на обліку.

Водночас реєстрація в електронному кабінеті не є обов'язковою.

"Це лише додаткова зручність, яку пропонує держава, зазначає Міноборони. Також мобільний застосунок "Резерв+" надає можливість сформувати військово-обліковий документ в електронній формі", - йдеться в повідомленні.

Однак вимога щодо оновлення персональних даних не стосуєтьс

Якщо у реєстрі "Оберіг" некоректні дані, ви зможете звернутися до служби підтримки в електронному кабінеті військовозобовʼязаного для актуалізації даних або ж отримати рекомендації, як саме їх оновити через ТЦК.

Додамо, застосунок "Резерв+" вже запрацював в усьому світі. Тож всі військовозобов'язані українські чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, також можуть оновити дані.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація