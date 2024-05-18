У Міноборони пояснили, чи є "Резерв+" офіційним документом, який можна показувати під час перевірок

Станом на зараз Міноборони робить все можливе, щоб охопити максимальну кількість громадян за допомогою цифрового інструменту.

У Міністерстві оборони України пояснили, чи можна буде використовувати застосунок "Резерв+" під час перевірки даних офіційними особами.

Про це в етері телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона заявила що станом на зараз Міноборони робить все можливе, щоб охопити максимальну кількість громадян за допомогою цифрового інструменту.

"Ми запустились без наявності QR-коду, через який можна перевірити цей електронний документ. Ми зараз працюємо в дуже такому пришвидшеному режимі, щоби зовсім скоро запустити QR-код - і не потрібно носити з собою жодні папірці... Ми очікуємо реалізацію QR-коду вже в червні", - заявила вона.

18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

Також у Міноборони розповіли, кому потрібен застосунок "Резерв+" та чи відображається там бронювання.

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