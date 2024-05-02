У Міноборони пояснили, коли працюватиме електронний кабінет військовозобов'язаного

Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує "Радіо Свобода".

"18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного. Наразі цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам", – сказала вона.

За її словами, для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні "поля".

"Власне, з 18 травня, у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного. Це буде мобільний застосунок, його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market… Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три "поля" і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі", – додала вона.

Що відомо про реєстр військовозобов’язаних "Оберіг"

Наприкінці грудня повідомлялося, що робота над реєстром військовозобов’язаних "Оберіг" уже закінчилася.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко, наразі здійснюється обмін даними з великими державними реєстрами.

базі даних реєстру містяться персональні дані про всіх військовозобов’язаних українців віком від 18 до 60 років. "Оберіг" наповнюється даними з різних державних реєстрів, а також інформацією, зібраною працівниками ТЦК та СП.

У режимі автоматичного обміну з інших електронних реєстрів в "Оберіг" потрапляє така персональна інформація: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, місце роботи, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, стан здоров’я, судимість тощо.

Також він містить службові дані, серед яких: про проходження служби, участь в бойових діях, військове звання, військова спеціальність, ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я та інше.

Доступ до реєстру мають Міноборони, Генштаб ЗСУ, СБУ та Служба зовнішньої розвідки як його розпорядники, ТЦК та СП як органи ведення реєстру.

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