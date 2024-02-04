У Міноборони пояснили нюанси мобілізаційного проєкту щодо ухилянтів

У Міноборони вважають, що обмеження для ухилянтів, що передбачені у новому законопроєкті, не є "покаранням", тому що вони будуть тимчасовими.

Про це заявив речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, для визначеності щодо термінів демобілізації тих, хто наразі захищає Україну, потрібно не тільки розуміти, через який термін людина може бути демобілізована, але й розуміти, як забезпечити поповнення війська за цей термін.

"Всі одразу говорять про санкції, всіх найбільше це тригерить. Давайте почнемо зі зручності: значно зручніше оновити дані в електронному кабінеті, ніж іти до ТЦК. Розрахунок на те, що ми зможемо охопити велику кількість українців і будемо нарешті мати чіткі дані про наших громадян і розуміти, кого доцільно призивати", – зазначив Павлюк.

Він пояснює, що зміни стосуються конкретно тих, хто порушує законодавство – надає неправдиві дані, не з’являється на вимогу до ТЦК.

"Потрібно це робити. Мені прикро, що в більшості дискусій у соцмережах ледь не найпопулярніші слова "відстрочка" і "санкції". Таке враження, що вся країна думає, як не піти служити. По-перше, це не так, слава богу. По-друге, хотілося б, щоб ми про інше говорили", – сказав Павлюк.

Нагадаємо, Кабінет міністрів сьогодні, 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію.

Додамо, начальник управління преси та інформації Міноборони Іларіон Павлюк вважає, що новий мобілізаційний законопроєкт відповідає вимогам часу і за нього потрібно проголосувати в Раді якомога швидше.

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