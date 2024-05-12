У Міноборони пояснили, як забиратимуть авто на потреби ЗСУ

Громадян, які мають у власності більше за одне авто, можуть змусити віддати транспорт на користь ЗСУ.

Деталі про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Він додав, що це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські, дорожньобудівельні машини, сільськогосподарська техніка.

"Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюється відповідними розпорядженнями", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що повернення після оголошення демобілізації здійснюється на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.

"Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації", - додав Лазутків.

Нагадаємо, громадян, які мають у власності більше за одне авто, можуть змусити віддати транспорт на користь ЗСУ. Це передбачено законом про мобілізацію, який набирає чинності вже 18 травня.

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