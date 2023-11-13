У Міноборони прокоментували чутки щодо можливого звільнення трьох командувачів ЗСУ: що відомо

Міноборони запевняє, що всі командувачі працюють в штатному режимі.

У Міноборони спростували поширену у ЗМІ інформацію про нібито звільнення трьох командувачів ЗСУ.

Про це передає пресслужба міністерства.

"Міністерство оборони не коментує чутки чи неперевірену інформацію. Всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом. Інформація, опублікована низкою ЗМІ – не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", – йдеться в повідомленні.

Контекст

Раніше видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела писало, що міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

У виданні стверджували, що на звільненні Остащенко нібито наполягали парамедики та волонтери.

Тетяна Остащенко

Що не так з Тарнавським, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомлялося.

Олександр Тарнавський / Скриншот з відео

А Наєв, за даними "УП", може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році.