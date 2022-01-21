У Міноборони пропонують суттєво скоротити перелік професій для військовозобов'язаних жінок: хто залишиться

Визначено 14 спеціальностей та 6 професій, отримання яких передбачає постановку жінок на військовий облік.
У Міністерстві оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок, у якому значно скоротили перелік раніше визначених спеціальностей та професій.
Про це повідомили у п’ятницю, 21 січня, на офіційному сайті Міністерство оборони.
У новій редакції наказу визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік. Раніше мова йшла про 35 фахових напрямків, що об‘єднував понад 200 спеціальностей.
Тепер переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо. Остаточний перелік буде затверджено після отримання погоджень від інших відомств
У Міноборони уточнили, що зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями.
Нову редакцію наказу надіслали на погодження до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.
Нагадаємо, раніше в Україні анонсували скорочення списку професій жінок, представники яких повинні стати на військовий облік в Україні, оскільки там є професії, які не знадобляться в армії.
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