У Міноборони роз'яснили, коли відбуватиметься обов'язкова мобілізація жінок-медиків

До 2026 року українки, які мають медичну спеціальність, не будуть зобов’язаними навіть ставати на військовий облік.

Українки, які працюють у медичній сфері як лікарі, медсестри та фармацевти, не підлягатимуть обов'язковій мобілізації до 2026 року.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону

“Зараз є зміни, які стосуються системи обліку. До 2026 року українки, які мають медичну спеціальність — єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, навіть не матимуть обов’язкової постановки на облік”, — сказала вона.

За словами Маляр, близько 5 тисяч жінок перебувають на фронті як добровольці.

Водночас заступниця міністра запевнила, що зміни щодо спрощення системи призову були заплановані й розроблені Генштабом ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Там немає нічого, щоби ускладнювало ситуацію резервістів, призовників, людей, які перебувають на обліку. Ідеться про спрощення системи обліку”, — сказала вона.

Нагадаємо, Кабмін України постановою №1487 від 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відповідно до цього документу, жінки-медики, які станом на 30 грудня 2022 року не стояли на військовому обліку, мають право не ставати на цей облік до 2026 року.

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