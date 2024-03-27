У Міноборони роз'яснили оновлений процес мобілізації згідно з новим законопроєктом

Комітет Верховної ради розглянув майже всі з тисяч правок, запропонованих до нового мобілізаційного законопроєкту.

Міністерство оборони України надало роз'яснення щодо нового мобілізаційного законопроєкту №10449, який передбачає низку змін у системі мобілізації та військової підготовки громадян.

Про це стало відомо з Telegram-каналу Міноборони.

Відтак, після розгляду тисяч правок новий законопроєкт пропонує мобілізувати молодь від 25 років. Граничний мобілізаційний вік залишать незмінним — 60 років.

Крім того, від 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка. Однак деякі категорії громадян можуть бути звільнені від неї.

Також замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці — у воєнний. Водночас громадяни з 18 років можуть самостійно обрати час проходження базової військової служби.

Що важливо, громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку (тобто до 25 років).

Зазначимо, що комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав правку до мобілізаційного законопроєкту про демобілізацію після 36 місяців військової служби, але за рішенням президента.

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