У Міноборони розповіли, чи запроваджуватимуть воєнний стан

У Міноборони розповіли, чи запроваджуватимуть воєнний стан

Олексій Резніков запевнив, що причин для паніки і "пакування валіз" немає.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі в Україні підстав для запровадження воєнного стану немає.

Про це він сказав ефірі програми "Свобода слова".

За словами міністра, причин для "пакування валіз" немає.

"Я переконаний, що для введення такого особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", — зазначив Резніков.

Очільник Міноборони вважає, що ця "криза" має інформаційний характер і Україна вийде з неї сильнішою.

"Воєнний стан вводиться, якщо є безпосередня агресія, вторгнення. Я сподіваюся, що такого вторгнення не відбудеться", — додав він.

Раніше очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому Росія завтра не нападе на Україну.

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