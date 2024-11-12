У Міноборони розповіли, чим Україна може бути корисна для НАТО

Начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони України, полковник Геннадій Коваленко розповів, що Україна готова сприяти трансформації НАТО та поділитися унікальним бойовим досвідом із країнами Альянсу

Про це він повідомив на форумі "Via Carpatia 2024" в ефірі Еспресо.

Він навів шість стратегічних уроків для НАТО. Перший з них – це залучення додаткового особового складу. Наразі відомо про планування восьми бойових груп в східноєвропейських країнах.

"На сьогодні ми вже маємо 4 з них у трьох балтійських країнах (Естонія, Латвія, Литва та Польща). Ще 4 бойові групи планується розмістити в Угорщині, Словаччині та Румунії. Україна могла б долучитися до цього процесу, зокрема, українські сержанти та офіцери могли б навчатися досвіду країн Балтії та Польщі у розміщенні сил НАТО на території інших країн. Це включає вивчення правової бази, логістичної підтримки тощо. В цьому напрямку ми активно працюємо над концепцією підтримки країн, які приймають сили НАТО, щоб підготувати Україну до можливого приєднання", - сказав Коваленко.

За його словами, другий корисний урок для НАТО та ЄС – це розвиток дистанційного спостереження з повітря: "НАТО ухвалило рішення розмістити системи АВАКС у Румунії та Польщі, і в цьому контексті Україна може відіграти важливу роль у розташуванні цих сил і засобів, які ми отримаємо від наших шведських партнерів".

Третій урок стосується контролю повітряного простору.

"Я сам був українським офіцером, який навчався у 2003-2004 роках в Естонії, де ми брали участь у навчаннях у Зокняй та Шауляй. Тоді ми вивчали можливості розміщення повітряних сил на території Литви. Наразі у країнах Балтії діють місії з охорони повітряного простору в Естонії та Литві, і Україна могла б надати допомогу в обміні даними з нашими існуючими або майбутніми флотами, такими як F-16", - розповів Коваленко.

Четвертий урок – скоординовані сили оборони. Це один із найважливіших уроків НАТО, каже Коваленко.

"НАТО активно вивчає стратегію оборони від ракет і повітряних загроз, і ми працюємо над інтеграцію майбутніх систем ППО", - зазначив він.

П’ятий урок – спроможність завдавати ударів на великих дистанціях. Україна не тільки приймає допомогу від НАТО, а й може надавати цінні дані та свої платформи для використання ракет НАТО. А останній урок – боротьба з кібер- та інформаційними загрозами. Ми активно співпрацюємо з Талліннським центром кібербезпеки та центром навчання у Ризі", - резюмував Генадій Коваленко.

Нагадаємо, раніше Стів Пайфер, помічник держсекретаря США з питань Європи (2000-2004 рр.) заявив, що Україна могла вступити до НАТО ще 2006 року стосунки з яким вона будувала майже 30 років.

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