У Міноборони розповіли про кількість заявок на підписання "Контракту 18-24": вражаюча цифра

Велику кількість звернень через застосунок "Резерв+" Міноборони отримало лише за тиждень роботи програми.

У застосунку "Резерв+" кількість звернень щодо укладання річного "мотиваційного контракту" для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років вже перевищила 10 тисяч.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

Він заявив, що таку кількість звернень через застосунок "Резерв+" Міноборони отримало лише за тиждень роботи програми.

Лазуткін заявив, що подати заявку на проходження служби за "Контрактом 18-24" можна не лише через застосунок "Резерв+".

"Скажімо так, в цей "периметр", тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт "18-24"" - розповів Лазуткін.

Він додав, що відтак добровольці у віці від 18 до 24 роки мають "кілька можливостей потрапити на цей контракт".

Раніше повідомлялося, що у застосунку "Резерв+" з'явилась функція "Контракт 18-24".

Ми раніше інформували, що незабаром військовозобов’язані та резервісти зможуть самостійно подавати запит та отримувати електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

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