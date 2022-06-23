У Міноборони розповіли про тиск росіян на українців з окупованих територій для отримання паспортів РФ

У Міноборони розповіли про тиск росіян на українців з окупованих територій для отримання паспортів РФ

Російські окупанти почали відкривати на тимчасово захоплених українських територіях пункти видавання російських паспортів.

Росіяни тиснуть на українців з тимчасово окупованих територій, щоб громадяни отримували їхній папірець.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу 23 червня.

Вона каже, що найбільшого тиску зазнають люди, які працюють на захоплених підприємствах, оскільки країна-агресорка примушує українців, які залишилися на тимчасово-окупованих територіях, співпрацювати з ними. Зокрема, це стосується представників освітньої сфери.

Також читайте Окупанти запроваджують на території Херсонської та Запорізької областей російський телефонний код +7

"Намагаючись інтегрувати тимчасово окуповані території України до російського простору, Росія розгортає пункти видачі паспортів РФ, тому що планує збільшити кількість громадян РФ, тисне на людей, які вимушено опинилися на тимчасово окупованих територіях, щоб вони почали отримувати ці паспорти. Найбільшого тиску зазнають люди, які працюють на захоплених підприємствах", - розповіла Маляр.

За її словами, Росія змушує українців, які вимушено залишилися на тимчасово окупованих територіях, до співпраці з ними, зокрема це стосується працівників освітньої сфери. Проте більшість українців чинить спротив, хоча Росія і придушує активні протести наших людей у тимчасово захоплених регіонах.

"Росія намагається організувати пасажирські перевезення на тимчасово окуповану територію Криму із захоплених територій Херсонської області. Росія продовжує незаконно вивозити українські культурні цінності, так само триває вивезення продукції із захоплених підприємств та зерна", - додала Маляр.

Маляр наголосила, що держава-окупантка веде інформаційні кампанії не тільки на тимчасово окупованих територіях, але й у багатьох країнах світу з метою перешкодити отриманню Україною міжнародної військової допомоги.

"На сьогодні РФ намагається підірвати репутацію України, як надійного партнера, намагається знайти будь-які аргументи для того, щоб переконати західний світ у неможливості або непотрібності надавати Україні військову допомогу", - підсумувала Маляр.

Нагадаємо, в ЄС запевнили, що не визнаватимуть російських паспортів, які загарбники роздають жителям окупованих територій України.

Читайте також: