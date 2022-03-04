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Втрати Росії більші, ніж у чеченській війні: ЗСУ за тиждень знищили понад 9 тис окупантів

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Втрати Росії більші, ніж у чеченській війні: ЗСУ за тиждень знищили понад 9 тис окупантів

За понад тиждень війни окупанти втратили понад 9 тисяч особового складу.

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03.

Вони  орієнтовно склали:

  • особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),
  • танків ‒ 251 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 939 од.,
  • артилерійських систем –105 од.,
  • РСЗВ - 50 од.,
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється),
  • гелікоптерів – 37 од.,
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),
  • танків ‒ 217 од,
  • ББМ ‒ 900 од,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ - 42,
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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