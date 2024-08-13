У Міноборони розповіли, скільки військових пройшли авторизацію у застосунку "Армія+"

За кілька днів від запуску додатка в системі вже успішно сформовано понад 250 рапортів.

Менш ніж за тиждень після запуску нового мобільного застосунку для військовослужбовців "Армія+" у додатку авторизувалися понад 50 тисяч осіб.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Для нас дуже важливим показником є успішні авторизації. За перші чотири доби, з моменту запуску "Армії" маємо понад 50 тисяч успішних авторизацій. Інший важливий показник для нас – це військові частини, які вже запровадили у себе використання "Армії". Зараз ми вже наближаємося до 80 військових частин. Тобто вже 80 частин почали оформлення рапортів через встановлення "Армії+" безпосередньо й у військових і в командирів", – розповіла Чорногоренко.

Заступниця міністра звернулась до командирів частин із закликом встановлювати застосунок і цим показувати приклад військовослужбовцям.

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Посадовиця також зазначила, що перші рапорти вже успішно відправлені військовими через застосунок "Армія+".

"Вже 16 тисяч військових спробували створити свій перший електронний рапорт. Більшість, звісно, пробували в тестовому режимі, перевіряли функції. Однак вже в системі створені 253 рапорти, які мають абсолютно ідентичну юридичну силу, повністю завершені, підписані і зберігаються в нашому електронному архіві", – додала Чорногоренко.

Заступниця міністра розповіла і про подальші плани розвитку "Армія+". Зокрема Міноборони працює над створенням електронних військових документів у додатку.

"Будемо рухатися в сторону створення військового посвідчення – повноцінного, з QR-кодом, з фотографією. Щоб можна було мати перший електронний документ для військовослужбовців. Як колись у ДІЇ був електронний паспорт, так зараз в "Армії+" буде повноцінне посвідчення військового і це буде дуже крутий сервіс", – повідомила Катерина Чорногоренко.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, як працюватиме застосунок для військових "Армія+". За словами голови проєкту "Армія+" Романа Завгороднього, цей додаток є аперсоналізованим, щоб захистити особисті дані військових.

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