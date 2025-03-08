У Міноборони розповіли, скільки жінок служать у лавах ЗСУ

За останні три роки кількість жінок, які стали на захист країни, збільшилася на понад 20%.

Станом на 1 січня 2025 року у Збройних Силах України служать понад 70 тисяч жінок, з них понад 5,5 тисяч – безпосередньо на передовій.

Про це повідомив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, передає Міноборони.

"Понад 5 500 військовослужбовиць наразі перебувають безпосередньо на передовій. Загалом станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служать понад 70 000 жінок. Це на 20% більше, ніж 2022 року. Держава адаптує політику соціального захисту, щоб забезпечити їхні права та рівні можливості", – зазначив Мельник.

Він також уточнив, що жінки у ЗСУ мають рівні права з чоловіками на зайняття посад, кар'єрне зростання та військові звання.

Нагадаємо, у Збройних сил України призначено радницю з гендерних питань. Нею стала громадська діячка Оксана Григор’єва.

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