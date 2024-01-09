У Міноборони розповіли, як триває підготовка українських пілотів на F-16

Наприкінці 2023 року у Данії перша група українських пілотів стала до тренування на винищувачах F-16.

Українські військові продовжують навчання на американських винищувачах F-16. Наприкінці грудня перша група пілотів завершила базову підготовку у рамках роботи міжнародної Коаліції військово-повітряних сил.

Про це повідомив перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Мережі.

За його словами, наразі інші групи пілотів в межах мовної та базової льотної підготовки продовжують навчання у Великій Британії.

"Така підготовка, зокрема мовна, тривала від серпня 2023 року для досвідчених пілотів. Після цього пілоти вирушили до Данії на навчання безпосередньо керувати бойовими літаками F-16", - розповіли у Міноборони.

Крім того, триває також підготовка льотного персоналу, інженерів та авіатехніків.

Тим часом у Повітряних силах розраховують, що передова група в Данії біде готова десь на весну.

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