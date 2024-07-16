У Міноборони сказали, чи може бути певне відтермінування з оновленням даних

Певне відтермінування з оновленням даних можливе. До прикладу, якщо людина хворіла і не могла цього зробити.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Якщо людина, наприклад, хворіла і не мала можливості це зробити, була на лікарняному і навіть "Резервом+" з якихось причин не могла скористатися, наприклад не було інтернету в неї, і вона зможе це довести, то вочевидь (відтермінування з оновленням даних можливе – ред.)", – констатував Лазуткін.

Нагадаємо, до кінця доби 16 липня можна оновити свої дані в застосунку "Резерв+". Таким чином є можливість уникнути штрафу.

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