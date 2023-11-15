У Міноборони сказали, як довго готуватимуть рекрутів до армії та які вони матимуть зарплати

Так, в Україні розпочинається рекрутинг до армії армії. Підготовка кадрів займатиме місяць, а отримуватимуть бійці – 25 і 125 тисяч гривень.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Деталі

За словами Калмикової, тривалість навчання вже визначена. "І це така позитивна динаміка, коли дійсно кожна людина, яка потрапляє до війська, в першу чергу, обов'язково проходить базову військову підготовку, яка триває місяць", – деталізувала вона.

Що ж до грошового забезпечення, то воно визначено законом в залежності від того, яку посаду обіймає людина, а також чи виконує вона особливі завдання, чи воює безпосередньо, наприклад, на першій лінії. "25 тисяч гривень – без бойових, 125 тисяч гривень – з бойовими, якщо людина проводить цілий місяць на передовій", – пояснила заступниця міністра оборонного відомства.

Нагадаємо, в Україні стартував проєкт рекрутингу до армії. Як це працює, що буде з призовом і ТЦК – читайте у матеріалі.

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