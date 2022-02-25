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У Міноборони України назвали втрати російських окупантів за добу

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У Міноборони України назвали втрати російських окупантів за добу

Російські загарбники несуть великі втрати як техніки, так і особового складу.

У Міноборони озвучили втрати російських окупантів на території України.

Про це проінформувала заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

Орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25. лютого 2022 року.

  • Літаки 7 од.
  • Гелікоптери 6 од.
  • Танки - більше 30 од.
  • ББМ - 130 од.

Втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб.

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