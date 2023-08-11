У Міноборони відхрестилися від закупівлі форми для ЗСУ, щодо якої проводиться розслідування

Підрозділи Міністерства оборони до цього процесу закупівлі не залучалися.

Міноборони не здійснювало закупівлю форми для підрозділу ТрО ЗСУ, щодо якої проводиться розслідування.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У Міністерстві оборони прокоментували інформацію Київської міської прокуратури та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону про викриття та повідомлення про підозру директору приватної фірми у заволодінні коштами, які виділялися на закупівлю форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

У МОУ зазначили, що за матеріалами слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців. Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов — не залучалися.

"Зі свого боку наголошуємо, що у відомстві сповідується нульова толерантність до корупції. Міноборони у всіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечує всебічне сприяння досудовому розслідуванню та проводить відповідні внутрішні перевірки", - резюмували у Міноборони.

Нагадаємо, директору приватної фірми, який постачав неякісний одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн, вже повідомлено про підозру.

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