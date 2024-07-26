У Міноборони відповіли, чи розсилатимуть українцям електронні повістки

Для надсилання електронних повісток в Україні наразі відсутня нормативно-правова база. Тож, юридичних підстав для цього поки що немає.

Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NV.

"Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа. Це залежить вже не від нас, не від Міністерства", - зазначив Лазуткін.

Він наголосив, що до 16 липня військовозобов'язані оновили свої контактні дані - телефони, адреси.

"Зараз згідно з нинішньою нормативною правовою базою, можна надсилати повістки рекомендованим листом з описом вкладення. Відповідно, це механізм, який буде застосовуватися. Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться", - додав Лазуткін.

Також у Міноборони пояснили, чи припинять ТЦК видавати повістки на вулицях.

Читайте також: