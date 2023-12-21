У Міноборони відреагували на закиди про громадянство США у дітей Умєрова

Сім'я Рустема Умєрова 2016 року була змушена виїхати закордон після численних погроз через його діяльність з повернення Криму. Там у них закінчився строк дії закордонних паспортів. Саме тому українські документи були видані у США.

Про це пише пресслужба Міноборони у фейсбуці.

"Інформація, яка поширюється у ЗМІ про те, що члени родини Міністра оборони Рустема Умєрова нібито є громадянами США, не відповідає дійсності. Діти Міністра (син – віком 10 років, доньки – 8 і 2 роки) — є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів родини Умєрова — немає", - наголосили у Міноборони.

Там пояснили, що українські паспорти, які родині міністра було видано після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у Посольстві України в США. Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було вказано місце видачі документів — США.

Зазначається, що 2016 року родина Міністра оборони України була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Рустема Умєрова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму.

"З 2014 року Рустем Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу разом із Лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений в процес звільнення політвʼязнів Криму", - додали у Міноборони.

Зазначимо, що 21 грудня у Мережі почала ширитися інформація про те, що діти міністра оборони Рустема Умєрова отримали громадянство США. Автори дописів у Telegram посилалися на декларацію, яку Умєров подав до НАЗК. У ній йшлося про те, що паспорти дітям міністра видано у США. Однак про які саме документи йдеться - не вказувалося.

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